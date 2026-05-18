Assemblée générale de la santé: Le Dr Ibrahima Sy défend la stratégie sanitaire du Sénégal à Genève

En marge de la 79ième Assemblée mondiale de la Santé qui se déroule du 18 au 23 mai à Genève, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique du Sénégal a participé à un événement parallèle de haute importance. Cette rencontre de haut niveau, réunissant plusieurs ministres africains et experts du secteur, était dédiée au partage du Plan stratégique régional (PSR) 2026–2030 intitulé « Une nouvelle ère de la santé pour l’Afrique : action unie pour la Vision 2035 ». À cette occasion, le Directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique a présenté le processus d’élaboration de cette feuille de route continentale.







Lors de sa prise de parole, le Dr Ibrahima Sy a salué l’initiative de l’OMS Afrique, louant particulièrement l’approche inclusive et participative adoptée pour concevoir cette stratégie en phase avec les aspirations africaines. Le ministre sénégalais a souligné avec satisfaction que ce plan intègre déjà les grandes orientations de la Stratégie nationale de Transformation du Système de Santé du Sénégal, actuellement en cours de finalisation.







Pour parfaire ce document stratégique avant son adoption finale, le Dr Ibrahima Sy a formulé une série de recommandations techniques axées sur la gouvernance, l'innovation et l'autonomie sanitaire du continent. Il a notamment préconisé l'intégration systématique des déterminants de la santé via l'approche « Santé dans Toutes les Politiques » (SdTP) et le renforcement des cadres réglementaires indispensables à une bonne gouvernance de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle. Sur le plan industriel, le ministre a plaidé pour une solidarité accrue en vue de développer l’industrie pharmaceutique locale, l'émergence de centres d'excellence africains pour freiner les évacuations sanitaires, ainsi que la mise en œuvre de stratégies souveraines pour mobiliser les ressources domestiques.







La question de l'accès sécurisé aux produits de santé a également occupé une place centrale dans ses propositions. Le Dr Ibrahima Sy a insisté sur la nécessité d'aborder le médicament sous le prisme de la santé publique (prix, qualité, disponibilité) pour soulager le portefeuille des ménages, tout en renforçant les systèmes réglementaires nationaux, préalable indispensable à l’harmonisation portée par l’Agence africaine du Médicament (AMA). Il a enfin invité à accentuer la lutte contre les médicaments falsifiés, à intégrer le financement des traitements des maladies chroniques dans les schémas d'assurance maladie, et à coupler la transformation numérique à la chaîne logistique pharmaceutique pour optimiser la traçabilité et la gestion des stocks.







Ce Plan stratégique régional 2026–2030 va poursuivre son processus de finalisation dans les prochaines semaines. Il sera officiellement soumis pour examen et adoption finale lors de la 76ième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique (RC76), prévue en août 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

