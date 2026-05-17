JOJ 2026 : Le programme « Taaral Saloum » lancé à Kaolack pour mobiliser les entreprises autour du cadre de vie

À quelques mois des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre 2026, la Direction générale du cadre de vie et de l’hygiène publique passe à la vitesse supérieure. Son directeur, Serigne Kosso Sène, a profité samedi de l'inauguration d'une place publique réhabilitée à Kaolack, dans le cadre du programme « Taaral Saloum », pour lancer un appel solennel au secteur privé national.







L'initiative repose sur un concept fort : « une entreprise, un espace de proximité ». L'objectif de l'État est d'inciter les opérateurs économiques à investir directement dans le verdissement, l'aménagement et la valorisation esthétique des espaces publics urbains à travers tout le pays pour accueillir dignement ce grand rendez-vous sportif mondial.







14 sites stratégiques ciblés à Kaolack

Dans la commune de Kaolack, le programme est déjà entré dans sa phase active. Serigne Kosso Sène a annoncé que 14 sites stratégiques nécessitant des travaux d’aménagement ont été identifiés. Ces chantiers de modernisation seront menés en étroite collaboration avec des entreprises locales partenaires, avec l'ambition de transformer le paysage urbain en lieux plus attractifs, plus fonctionnels et plus écologiques pour les administrés.







Pour le directeur général, cette démarche citoyenne dépasse le simple enjeu événementiel des JOJ. Elle s'inscrit dans une vision globale de développement territorial durable et équitable où chaque commune, quartier et village doit bénéficier d'un environnement sain et structuré. L'amélioration concrète du cadre de vie est présentée comme le premier indicateur de l'émergence économique du pays.







En invitant l'ensemble des entreprises implantées dans la région du Saloum et sur le reste du territoire à rejoindre ce mouvement, les autorités rappellent qu'investir dans l'espace public revient à valoriser l'image de marque des territoires tout en garantissant le bien-être social des populations sénégalaises.

