Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

🔴DIRECT | Dialogue national, questions d’actualité : le double jeu au sommet de l’État…

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission PressKafé TV. Ce dernier rendez-vous de la semaine abordera les questions liées, entre autres, au dialogue national et à la séance de "Questions d'actualité" du Premier ministre Ousmane Sonko.




Charles KOSSONOU

Vendredi 22 Mai 2026 - 10:42


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter