🔴DIRECT | Dialogue national, questions d’actualité : le double jeu au sommet de l’État…

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission PressKafé TV. Ce dernier rendez-vous de la semaine abordera les questions liées, entre autres, au dialogue national et à la séance de "Questions d'actualité" du Premier ministre Ousmane Sonko.

Charles KOSSONOU

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