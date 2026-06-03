Election à l’ONU : ce qu’il faut retenir du tête-à-tête entre Macky Sall et Emmanuel Macron

L’ancien Président sénégalais (2012-2024), Macky Sall, est candidat à la succession de Antonio Guterres, actuel secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), dont le mandat arrive à terme le 31 décembre 2026. Ce mardi 02 juin, dans le cadre de son offensive diplomatique, il a été reçu par le chef d’Etat français, Emmanuel Macron, avec qui il dit avoir une «vision» commune.



«Je remercie vivement le Président Emmanuel Macron pour son accueil chaleureux et nos échanges fructueux à l’Elysée, le 2 juin 2026. Nous partageons la vision d’une ONU ambitieuse, reformée et revitalisée pour renforcer son efficacité, sa représentativité et sa capacité à répondre aux attentes des peuples et des États», a écrit Macky Sall.



Si Macky Sall entretient d’excellentes relations avec Emmanuel Macron et est susceptible de bénéficier du soutien de la France, la candidature reste fragilisée par l'absence de soutiens du Sénégal et d’une vingtaine de pays africains.