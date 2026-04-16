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🔴DIRECT - Blanchiment dentaire : la présidente de l’ONCDS alerte sur les pratiques non encadrées et leurs dangers



Dr Myriam Thérèse Arlette Dia Ntab, présidente de l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes du Sénégal, alerte sur les dangers liés à l’usage des barquettes et au blanchiment dentaire pratiqués en dehors de tout cadre médical.

Elle met en garde contre la prolifération de pratiques non encadrées dans le domaine de la chirurgie dentaire, susceptibles de présenter des risques pour la santé des patients.

La présidente de l’ONCDS rappelle que la profession de chirurgien-dentiste est strictement réglementée au Sénégal et appelle les autorités à renforcer la surveillance et l’encadrement du secteur afin de lutter contre ces dérives.
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Moussa Ndongo

Jeudi 16 Avril 2026 - 18:58


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