🔴DIRECT - Tong Tong : Développements dans l'affaire Tabaski Ngom, avec l'arrestation de Momath Ba, ex-DG de l’APROSI

L’émission « Tong Tong » poursuit son enquête sur l’affaire impliquant Moustapha Diop et Tabaski Ngom. Selon les dernières révélations, une inspectrice du Trésor aurait détourné plus de 734 millions de francs CFA des caisses de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE). Une partie importante de ces fonds aurait été remise à Moustapha Diop via son chauffeur, Mbaye Ngom, et un autre individu, Ibrahima Ndiaye, chauffeur de Mme Tabaski Ngom, pour financer la campagne électorale des législatives anticipées de 2024. Ces élections avaient vu Moustapha Diop, député-maire de Louga et président de la coalition Farlu, jouer un rôle central.L’émission revient également sur une enquête plus large menée par PressAfrik concernant des irrégularités au sein de l'Agence de Promotion des Sites Industriels (APROSI). Ce scandale, désormais élargi, inclut des accusations de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux visant Mme Tabaski Ngom, qui était agent comptable particulier à l'APROSI avant de rejoindre la CRSE.Le dossier, transmis à la Division des investigations criminelles (DIC), révèle un circuit complexe de détournement de fonds. L’enquête a notamment conduit à la mise en cause de Momath Ba, ancien directeur général de l’APROSI. Celui-ci, convoqué par les enquêteurs, a été placé en garde à vue pour détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux.