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🔴EN DIRECT – Grande interview du Président Bassirou Diomaye Faye



🔴EN DIRECT – Grande interview du Président Bassirou Diomaye Faye
Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accorde une grande interview à la presse nationale ce samedi 2 mai 2026, à partir de 21 heures.

Le chef de l'État sera interrogé par deux journalistes : El Hadji Assane Guèye, du groupe Futurs Médias, et Moustapha Diop, du groupe Walfadjri. L'entretien sera modéré par Pape Alé Niang, directeur général de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS).


Moussa Ndongo

Samedi 2 Mai 2026 - 23:14


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