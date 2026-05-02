🔴EN DIRECT – Grande interview du Président Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accorde une grande interview à la presse nationale ce samedi 2 mai 2026, à partir de 21 heures.



Le chef de l'État sera interrogé par deux journalistes : El Hadji Assane Guèye, du groupe Futurs Médias, et Moustapha Diop, du groupe Walfadjri. L'entretien sera modéré par Pape Alé Niang, directeur général de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS).