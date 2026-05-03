Crise sanitaire à Daral Peulh : les étudiants de l’UFR Santé au chevet d’un village oublié

​Le village de Daral Peulh, situé à la lisière des communes de Thiès et de Keur Mousseu, souffre d’un manque d’infrastructures sanitaires. Malgré sa proximité géographique avec l'Université Iba Der Thiam, l’accès aux soins primaires et aux spécialistes y est quasiment inexistant. Face à cette urgence, les futurs médecins de la 11ème promotion de l'UFR Santé se sont mobilisés pour offrir des diagnostics gratuits et des soins de première nécessité directement sur le terrain.



Un diagnostic préoccupant entre maladies chroniques et malnutrition



Les résultats des consultations révèlent une situation sanitaire fragile et un manque de suivi médical régulier. L'hypertension artérielle et le diabète constituent les principaux motifs de consultation chez les adultes. Chez les plus jeunes, les étudiants ont détecté de nombreux syndromes grippaux ainsi que des cas inquiétants de malnutrition. La santé de la reproduction reste également un défi majeur, avec un besoin pressant d'éducation sur la planification familiale pour éviter de graves complications gynécologiques.



​« Les populations n'ont pas accès aux soins de santé. C'est à nous d'aller vers eux pour apporter notre aide et mettre nos connaissances en pratique », explique Dior Diop, étudiante en médecine.



​Le cri d’alarme du personnel local



​Sur place, l’infirmière chef de poste, Madame Fatou Ndiaye, confirme la récurrence quotidienne de ces pathologies. Elle alerte notamment sur la fréquence des cas de diarrhée chez les enfants et la persistance de l'hypertension, notant qu'elle reçoit plusieurs patients pour ces mêmes motifs chaque jour.



La prévention comme levier de changement



​Au-delà des soins curatifs, l'initiative a intégré un volet éducatif crucial. Des nutritionnistes et des sages-femmes ont animé des séances de sensibilisation pour orienter les familles vers de meilleures pratiques. Les femmes du village ont massivement suivi ces recommandations, soulignant l'importance d'une présence médicale pérenne dans cette zone enclavée, informe RFM Radio.

