Cameroun: controverse autour d'un don alimentaire chinois

Un don alimentaire de la Chine, d'une valeur de 1.6 milliard de francs CFA ( 2,44 millions d'euros) fait parler au Cameroun. La généreuse donation a été annoncée le 27 avril, lors d'une rencontre entre l'ambassadeur de Chine au Cameroun et le ministre de l'Administration territoriale. « un geste d'humanisme d'un pays ami » a salué ce membre du gouvernement qui fait ne pas l'unanimité auprès d'acteurs non étatiques qui eux évoquent, un cadeau - potentiellement - empoisonné.



Le don de la Chine est attendu au port de Douala dans les prochaines semaines, assurent des sources au ministère camerounais de l'Administration territoriale. Il est constitué de 880 tonnes de blé et de 1 630 tonnes de riz, pour une valeur total de plus de 1,6 million de francs CFA. De quoi réjouir le gouvernement, qui, par la voix du ministre Paul Atanga Nji, a remercié - au nom du chef de l'État - la partie chinoise pour ce geste d'amitié.



Les bénéficiaires, en bout de chaîne, n'ont pas encore été annoncés mais le gouvernement assure que les dispositions en vue de la distribution de ces produits dans les meilleurs délais sont déjà prises.



« Une culture du don qui blesse »



Mais ce don annoncé n'a pas manqué de susciter un peu de controverse. Le professeur Louis-Marie Kakdeu, l'un des vice-présidents du SDF, a dénoncé, dans une tribune, « une culture du don qui blesse et qui ne fait pas honneur au Cameroun », alors que, selon lui, le pays a le potentiel pour être « un géant agricole ».



D'autres personnes sur les réseaux ont questionné la contrepartie, non dévoilée de ce don, en faisant un parallèle avec les concessions en milliers d'hectares faites à des opérateurs chinois qui cultivent du riz au Cameroun.