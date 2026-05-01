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🔴EN DIRECT - "Kaddu Lamb" décrypte le choc Siteu - Gris Bordeaux



L'émission "Kaddu Lamb" de ce vendredi consacre un volet spécial au combat très attendu entre Siteu et Gris Bordeaux, programmé ce samedi 2 mai à Paris. Il s'agira d'une lutte simple opposant le chef de file de l'écurie Fass au patron de l'écurie Lansar.

Ameth Thierno Ndiaye et son invité analyseront ce face-à-face qui oppose deux générations de lutteurs.

 

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Moussa Ndongo

Vendredi 1 Mai 2026 - 23:12


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