Serie A: L’Inter Milan championne d’Italie pour la 21e fois

L’Inter Milan a validé ce dimanche 3 mai son 21e sacre de champion d’Italie grâce à sa victoire tranquille sur Parme (2-0) à Giuseppe Meazza.
Vainqueurs de Parme 2 à 0 à Giuseppe Meazza pour le compte de la 35e journée, grâce à des buts de Marcus Thuram (45e+ 1) et de Henrikh Mkhitaryan (80e), les Nerazzurri ne peuvent plus être rejoints. À trois journées du terme de la saison, soit un maximum de neuf points à empocher, ils comptent 12 points d’avance sur Naples (2e) et 15 sur l’AC Milan (3e).
La saison de l’Inter n’est toutefois pas encore terminée. Le club lombard peut encore réaliser le doublé Championnat/Coupe d’Italie, le troisième de son histoire après 2005-06 et 2009-10, s’il bat en finale de la Coppa Italia la Lazio Rome, le 13 mai au Stade olympique.
Vainqueurs de Parme 2 à 0 à Giuseppe Meazza pour le compte de la 35e journée, grâce à des buts de Marcus Thuram (45e+ 1) et de Henrikh Mkhitaryan (80e), les Nerazzurri ne peuvent plus être rejoints. À trois journées du terme de la saison, soit un maximum de neuf points à empocher, ils comptent 12 points d’avance sur Naples (2e) et 15 sur l’AC Milan (3e).
La saison de l’Inter n’est toutefois pas encore terminée. Le club lombard peut encore réaliser le doublé Championnat/Coupe d’Italie, le troisième de son histoire après 2005-06 et 2009-10, s’il bat en finale de la Coppa Italia la Lazio Rome, le 13 mai au Stade olympique.
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