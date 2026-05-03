Liga : Le Real Madrid s'impose face à Espagnol et retarde le sacre du FC Barcelone

Le Real Madrid s'impose face à Espagnol (2-0) et gâche la fête du titre de Barcelone. Il faudra attendre le dimanche 10 mai, pendant le Clasico au Camp Nou (19h00 GMT).



Le Barça n'est donc pas sacré champion d'Espagne ce soir, mais pourrait l'être le week-end prochain lors du Clasico au Camp Nou en cas de victoire ou de match nul contre les Madrilènes.