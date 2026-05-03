Liga : Le Real Madrid s'impose face à Espagnol et retarde le sacre du FC Barcelone

Le Real Madrid s'impose face à Espagnol (2-0) et gâche la fête du titre de Barcelone. Il faudra attendre le dimanche 10 mai, pendant le Clasico au Camp Nou (19h00 GMT).
Le Barça n'est donc pas sacré champion d'Espagne ce soir, mais pourrait l'être le week-end prochain lors du Clasico au Camp Nou en cas de victoire ou de match nul contre les Madrilènes.
Le Barça n'est donc pas sacré champion d'Espagne ce soir, mais pourrait l'être le week-end prochain lors du Clasico au Camp Nou en cas de victoire ou de match nul contre les Madrilènes.
Autres articles
-
Saudi Pro League : Al Nassr freiné dans sa course, Al Hilal à l'affût à trois journées de la fin
-
Athlétisme : Le ministre des Sports adresse ses vives félicitations à l’équipe nationale
-
PL : MU s’offre Liverpool dans un match fou et valide son retour en Ligue des Champions
-
BAL 2026 : L’ASC Ville de Dakar s’offre les Maktown Flyers et se qualifie pour les playoffs
-
Mbaye Diagne, spécialiste des montées : une troisième accession consécutive en D1, cette fois avec Amedspor