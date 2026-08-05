🔴Frontière Sénégal-Gambie : Mamadou Lamine Diédhiou, coordonnateur du Narang Ouest invité de « L’entretien »

« L’entretien » reçoit ce mercredi 5 août, Mamadou Lamine Diédhiou, président de la section dakaroise de l’Union pour le développement intégré de Touba Tranquille (UDIT) et coordinateur des villages du Narang Ouest, dans le sud du département de Bignona (région de Ziguinchor).



Il revient sur les tensions diplomatiques récentes, consécutives à un incident survenu près de Bullock, dans le sud-ouest de la Gambie, le long de la frontière commune entre le Sénégal et la Gambie. Rendez-vous sur PressAfrik TV HD.