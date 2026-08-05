Le ministre de la Justice échange avec Ansoumana Dione sur les conditions carcérales des malades mentaux

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a reçu en audience, ce mercredi 5 août 2026, une délégation de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux (ASSAMM), conduite par son président, Ansoumana Dione, indique un communiqué.

Au cours de la rencontre, Ansoumana Dione a alerté le ministre sur la présence importante de personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que d’usagers de drogue détenus dans les établissements pénitentiaires. Il a plaidé pour une prise en charge médicale adaptée, estimant que « la place des personnes atteintes de troubles mentaux n'est pas en prison », mais dans des structures spécialisées.

Le président de l'ASSAMM a également insisté sur la nécessité de privilégier la cure et le suivi thérapeutique des personnes dépendantes aux drogues plutôt que leur incarcération. Il a, en outre, renouvelé son plaidoyer en faveur de la création d'un pavillon psychiatrique spécialisé à l'hôpital de Thiaroye.

En réponse, Me Moussa Sarr a salué les 26 années d'engagement de l'ASSAMM en faveur des personnes vivant avec des troubles mentaux. Il a rendu hommage à Ansoumana Dione et à l'ensemble des membres de l'association pour leur « dévouement, leur persévérance et leur engagement constant au service des plus vulnérables ».

Le Garde des Sceaux a réaffirmé son adhésion au principe selon lequel « la place des personnes atteintes de troubles mentaux n'est pas en milieu carcéral, mais dans des structures de soins appropriées ».

S'agissant du projet de pavillon psychiatrique à Thiaroye, il s'est engagé à échanger avec son homologue chargé de la Santé afin d'en étudier la faisabilité. Il a également indiqué qu'une réflexion serait menée sur la possibilité de permettre aux détenus souffrant d'addiction de bénéficier de cures de désintoxication.

À l'issue de cette audience, le ministre a réaffirmé la volonté du ministère de la Justice d'accompagner, dans le cadre de ses compétences, toutes les initiatives visant à améliorer la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux, dans le respect de leur dignité et de leurs droits, souligne le communiqué.