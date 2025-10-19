🔴Macky intouchable? Me Amadou Sall révèle les secrets et détails qui le protègent. Des dossiers chauds

Me El Hadji Amadou Sall, ancien ministre de la Justice, se dresse "Face au jury " pour une intervention explosive sur l'actualité brûlante du Sénégal. L'avocat et homme politique a dénoncé avec virulence une « chasse aux sorcières » et un « bavardage inutile » qui plonge le pays dans une « impasse économique ». Evoquant le cas de l'ancien Président Macky Sall sous le coup d'une accusation de "haute trahison", Me Sall est catégorique : « Poursuivre Macky Sall est une erreur, il est hors de leur portée ! ». Il a décortiqué les notions de "haute trahison" et a affirmé qu'« aucun acte » vérifiable ne peut l'incriminer. L'avocat a rappelé que Me Wade, malgré les épreuves, a « passé l’éponge » en arrivant au pouvoir.

​ S'agissant de l'affaire Farba Ngom, maire des Agnam et de l'homme d'affaires Tahirou Sarr, il a dénoncé leur incarcération de plus de neuf mois sur la base d’une simple « collision frauduleuse ou de blanchiment d’argent supposée ». Me Sall met en cause le rôle du CENTIF, qu'il qualifie de « chambre administrative » à qui l'on a donné « trop de pouvoir ». Me Sall a fait des révélations sur le dossier du journaliste et homme d'affaires, Madiambal Diagne, confirmant qu'il n'était qu'un « apporteur d’affaires » et que l'interdiction de sortie du territoire était illégale. Il se dit confiant face à un éventuel mandat d'arrêt international, citant l'exemple de Karim Wade et Bibi Bourgi. L'avocat a aussi donné son avis sur l'enquête ouverte sur les manifestations 2021-2024. Concernant ce dossier, il a exigé que toutes les responsabilités soient situées après les enquêtes et autopsies, en ciblant ceux qui ont appelé les jeunes au « Mortal Kombat » ou au « Gatsa Gatsa ». En fin, l'ancien ministre de Justice (2009-2010) s'est aussi prononcé sur le dossier Aser, confirmant l'introduction de documents confidentiels dans le cadre du procès de Pape Mahawa Diouf. Regardez!

div id="taboola-below-article-thumbnails">