Liga : Grâce à un doublé de Raphinha, le FC Barcelone s’impose face à Osasuna et garde la tête

Vainqueur d’Osasuna (2-0) ce samedi 13 décembre grâce à un doublé de Raphinha, le FC Barcelone a provisoirement augmenté son avance sur le Real Madrid à sept points en tête de la Liga. Les Catalans mettent les Madrilènes sous pression avant leur match à Alavès ce dimanche.
Les Barcelonais (1ers, 43 points) comptent sept points d’avance sur le Real (36 pts) et huit sur Villarreal (35 pts).
