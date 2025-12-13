CAN 2025 : Pape Thiaw ambitieux pour sa première Coupe d’Afrique en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale

Lors de la conférence de presse ce samedi, à l’occasion de la publication de la liste des joueurs convoqués pour la CAN 2025, le sélectionneur Pape Thiaw s’est exprimé sur sa première participation à la Coupe d’Afrique des Nations en tant qu’entraîneur des « Lions ».



Champion avec les locaux lors du CHAN 2023, Thiaw ambitionne de décrocher le titre lors de cette CAN, sa première sur le banc de l’équipe nationale.



« Ça va être ma première CAN sur le banc. Je souhaite faire quelque chose pour mon pays comme je l’ai fait au CHAN. J’ai déjà vécu la CAN derrière un entraîneur qui l’a gagné et j’ai beaucoup appris. Je tenais à le féliciter pour nous avoir amené la première étoile. À nous d’aller chercher la deuxième étoile même si on sait que ça ne sera pas facile. Nous faisons partie des favoris et on ne se cachera pas », a-t-il assuré avec détermination.