Budget 2026 : Hausse des Charges Non Réparties pour soutenir les investissements structurants

Le projet de loi de finances initiale pour 2026, récemment adopté à la majorité par les députés, prévoit une augmentation notable des crédits alloués aux Charges Non Réparties (CNR), gérées par le ministère des Finances et du Budget. Ces crédits, considérés comme essentiels au sens de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF), voient leurs Crédits de Paiement (CP) progresser de 15 953 070 665 FCFA, soit une hausse de 3,4 % par rapport à 2025.

​

Les Crédits de Paiement (CP) alloués aux charges communes enregistrent une hausse de 15 953 070 665 FCFA en valeur absolue, soit une augmentation relative de 3,4% par rapport à l'exercice 2025.



​Un budget commun dédié au développement

​Les charges non réparties regroupent des crédits globalisés qui, par nature, ne peuvent être directement imputés aux budgets des ministères, mais qui soutiennent l'effort global de développement économique et social du Gouvernement.



​Pour 2026, la dotation totale s'élève à 902 466 378 554 FCFA en Autorisations d’Engagement (AE) et à 487 943 504 598 FCFA en Crédits de Paiement (CP).



​Ces fonds sont structurés autour de trois (03) actions principales : Fonctionnement des charges non réparties : Couvre des opérations cruciales comme la mise en œuvre des réformes budgétaires, le paiement des agences de notation, la préparation du budget de l'État, et le suivi des opérations financières.



​Investissement des charges non réparties : Englobe les participations financières de l’État, le Programme Emploi des jeunes, ainsi que les impôts et taxes liés aux marchés financés sur ressources extérieures.

​Support aux différents départements ministériels : Constitue la réserve de gestion (fonctionnement et investissement), le paiement des dépenses permanentes de l'Administration (eau, électricité), et les provisions pour risques budgétaires. C'est également cette action qui finance l'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) et prévoit des provisions pour les garanties et avals de l'État.



​Les Investissements moteurs de la croissance

​L'augmentation de 3,4% des Crédits de Paiement est intégralement portée par la catégorie "Investissements exécutés par l’État". Cette catégorie a connu une évolution remarquable de 251 726 352 544 FCFA.



​Ce financement est principalement destiné à des projets d'envergure nationale, notamment, le paiement des impôts et taxes sur les marchés publics financés par des ressources extérieures. La construction d'infrastructures majeures dans le cadre des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) et de la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN).



​Néanmoins, la hausse a été atténuée par une baisse des dépenses de personnel grâce à une meilleure programmation, et par le non-renouvellement de certains crédits (comme "modernisation de la gestion des finances publiques") désormais mieux ciblés.



​Transparence budgétaire en ligne de mire

​Un effort significatif de relocalisation des dépenses a été entrepris. Pour améliorer la transparence et la lisibilité budgétaire, des entités comme la DER (Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide) et l’ARTP (Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes) ont vu leurs crédits transférés à la Présidence de la République.



​Face aux interrogations des députés concernant les critères d’allocation des dépenses communes, le Ministre des Finances et du Budget s'est engagé à transmettre un document détaillé au parlement pour un meilleur suivi budgétaire.



​Malgré ces questions, l'Assemblée a finalement adopté la dotation des Charges Non Réparties pour l'année 2026, validant ainsi une orientation budgétaire axée sur les investissements structurants et les événements nationaux majeurs.