Sacré-Cœur : il se dit « possédé » et se fait dépouiller de 164 000 FCFA

Interpellé par la brigade de gendarmerie de Ouakam, D. Kanté a été déféré au parquet, hier vendredi, pour charlatanisme et vol portant sur la somme de 164 000 FCFA. Les faits se seraient déroulés au mois de septembre dernier à Sacré-Cœur, selon les informations rapportées par Libération.

D’après le plaignant, S. Baldé, l’incident s’est produit alors qu’il venait de descendre d’un véhicule de transport en commun. Deux individus se seraient alors approchés de lui pour l’interpeller. Après les salutations d’usage, S. Baldé affirme avoir eu l’impression d’être comme « possédé ».

C’est dans ces circonstances que l’un des deux hommes lui aurait demandé s’il disposait d’un compte Wave, ce à quoi il a répondu par l’affirmative. Une fois dans un point Wave, la victime aurait vidé l’intégralité de son compte avant de remettre l’argent, ainsi que son téléphone portable, aux deux individus. Ce n’est qu’après leur départ qu’il dit avoir « repris ses esprits ».

Toujours selon Libération, par un pur hasard, S. Baldé aurait reconnu, le 9 décembre dernier, l’un des présumés auteurs, identifié comme D. Kanté, dans la rue. Il a aussitôt alerté des gendarmes en poste au niveau de l’Ancienne Piste.

Interpellé puis interrogé, D. Kanté a nié les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, le plaignant a maintenu sa version et a formellement identifié le mis en cause, ce qui a conduit à son déferrement au parquet.