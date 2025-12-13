Finances publiques : les grandes priorités du budget 2026 dévoilées

Structuré autour de plusieurs programmes stratégiques, ce projet met en exergue les principales priorités de l’État pour l’année à venir. Le Programme Pilotage, Coordination et Gestion administrative demeure le plus doté, avec une enveloppe de 269 427 231 412 FCFA en AE et en CP, traduisant l’importance accordée à la gouvernance, à la coordination des politiques publiques et à l’efficacité de l’administration.

Dans le domaine du renforcement des recettes et de la gestion économique, plusieurs programmes clés confirment la volonté de l’État de consolider ses capacités de mobilisation des ressources et de maîtrise des finances publiques. Le Programme n°2032 – Gestion des ressources douanières et protection de l’économie bénéficie ainsi de 75 907 486 076 FCFA en AE et de 71 431 586 076 FCFA en CP, un levier essentiel pour la sécurisation des frontières économiques et l’optimisation des recettes douanières.

Le Programme Gestion de la fiscalité intérieure et du foncier se voit allouer 53 833 104 104 FCFA en AE et 52 947 554 104 FCFA en CP, avec pour objectif la modernisation et l’amélioration de l’efficacité de l’administration fiscale.

De son côté, le Programme Élaboration des lois de finances et suivi de l’exécution des dépenses, dédié à la planification et au contrôle budgétaires, est doté de 24 551 762 153 FCFA en AE et en CP.

S’agissant du soutien et de la stabilisation de l’économie, le projet de budget 2026 prévoit d’importantes ressources pour les mécanismes de protection économique et sociale.

Ainsi, la Gestion du Fonds national de Retraite (FNR), à travers le Programme n°3005, bénéficie de 185 milliards FCFA en transferts courants, afin d’assurer le paiement des pensions.

Par ailleurs, 22 750 000 000 FCFA sont inscrits en investissements pour le Fonds de restructuration des sociétés à participation publique (Programme n°3013), dans l’optique de soutenir la modernisation et la viabilité des entreprises publiques. Le Fonds de stabilisation (Programme n°3009) dispose, quant à lui, de 18 128 570 000 FCFA en transferts courants pour faire face aux éventuels chocs économiques.

Enfin, des crédits sont également prévus pour la gestion des garanties, des prêts et avances, ainsi que pour la gestion comptable et le secteur financier, traduisant une approche budgétaire à la fois prudente et orientée vers le développement.

Le ministère des Finances et du Budget a rendu public son projet de budget pour l’exercice 2026, marqué par une volonté affirmée d’investir tout en maintenant une gestion rigoureuse des finances publiques. Le budget global est arrêté à 681 762 750 500 FCFA en Autorisations d’Engagement (AE) et à 676 351 300 500 FCFA en Crédits de Paiement (CP).