Kolda : 50 enfants bénéficient d’un camp de chirurgie pédiatrique au centre hospitalier régional

Selon Manson Touré, chargé du programme Capital Santé à Astellas, ce camp de chirurgie infantile s’inscrit dans la contribution de l’organisation à la réduction de la morbidité et de la mortalité chez les enfants dans les régions de Sédhiou et de Kolda où « la santé des enfants demeure une problématique majeure », a-t-il expliqué.

Les pathologies prises en charge au cours de ce camp sont variées, mais certaines restent particulièrement récurrentes. Le Professeur Gabriel Ngom, chirurgien pédiatre et coordonnateur de la mission chirurgicale, cite notamment les hernies, les pathologies urologiques, les séquelles de brûlures ainsi que les fractures. Des affections qui, faute de moyens, restent souvent non traitées et peuvent lourdement impacter la qualité de vie des enfants.

Au nom du directeur du centre hospitalier régional de Kolda, Ignace Biagui, chef du Service administratif et financier (SAF), a salué cette intervention d’AMREF, rappelant que l’organisation mène ce type d’actions dans la région depuis une dizaine d’années.

Il a souligné l’impact positif de ce partenariat dans le soulagement des enfants issus de familles vulnérables et exprimé le souhait de voir cette collaboration se poursuivre, afin d’améliorer durablement la prise en charge des besoins en santé de cette couche sociale particulièrement fragile.

Un camp de chirurgie pédiatrique de quatre jours est actuellement en cours au centre hospitalier régional de Kolda, au bénéfice de cinquante enfants âgés de 0 à 14 ans. Cette initiative est portée par l’ONG AMREF Health Africa, qui a entièrement pris en charge les frais liés aux soins, offrant ainsi une opportunité de prise en charge médicale à des enfants issus de familles nécessiteuses.