🔴Suivez en DIRECT la marche des marchands ambulants à Keur Massar...

Le Collectif pour la Défense des Intérêts des Marchands Ambulants du Sénégal (CDIMAS) organise un sit-in pacifique ce vendredi 19 décembre 2025, au terrain Yekini de Keur Massar, de 15h à 19h. Cette mobilisation intervient dans un contexte de déguerpissements accélérés qui touchent de nombreux acteurs de l’économie informelle.