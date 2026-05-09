🛑 Direct - Mbour : Meeting de la Coalition Diomaye Président, mobilisation massive au stade Caroline Faye

La Coalition Diomaye Président tient ce samedi un meeting au stade Caroline Faye, à Mbour. Les lieux affichent complet : le stade est plein à craquer, témoignant d'une forte mobilisation des militants et sympathisants.



Au cours de cette rencontre, le Président Bassirou Diomaye Faye devrait prononcer une déclaration sous forme de bilan de ses deux années de pouvoir.





