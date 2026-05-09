Modification du Code électoral : Tafsir Thioye parle encore d’un « faux texte » et demande son retrait de la plénière

Lors de la séance plénière consacrée à l'examen en seconde lecture de la proposition de loi portant modification du Code électoral, le député non-inscrit Tafsir Thioye a critiqué le texte soumis aux parlementaires. Il a affirmé qu'il s'agissait d'un « faux texte », différent de celui adopté la veille en commission, et a demandé la distribution du procès-verbal de la réunion à tous les députés.



« Je pense que ce texte-là n'est pas le texte que nous avons adopté ici en plénière. Et je demande, conformément aux dispositions de l'article 73, que le procès-verbal de la réunion soit distribué pour que tout le monde puisse savoir ce qui a été décidé, ce que les secrétaires ont signé et ce que vous avez signé en termes de PV, afin que nous puissions comprendre », a-t-il déclaré lors de la question préalable.



Le député non-inscrit a ensuite raconté ses difficultés pour obtenir le bon document : « Ce texte-là m'a été refusé. Je suis allé le demander à l'administration. On m'a remis ce texte, je l'ai pris. Puis on m'a repris ce texte en pleine salle, ici en commission. J'ai dit : "Donnez-moi le bon texte." On m'a répondu : "C'est le mauvais texte." On ne m'a pas donné le bon texte. Jusqu'à présent, et encore hier, je suis allé demander le bon texte. On m'a dit que ce n'était pas le bon, qu'on n'avait pas encore le bon texte. Il a fallu que le président de la République envoie ce texte pour que je puisse savoir que le texte qu'il avait, c'est un mauvais texte ».



"Si le texte passe, le président de la République ne pourra pas le promulguer "



« Et de mauvais texte, je passe à faux texte, parce que ce n'est pas celui qu'on a adopté », a-t-il martelé, avant d'ajouter : « Dire ici que ce que nous avons adopté en amendement, en commission, c'est une violation flagrante et dangereuse de notre règlement intérieur. Nous sommes là pour délibérer, et aujourd'hui l'histoire m'a donné raison : qu'y avait-il ? Qu'est-ce qu'on nous cache ? Est-ce que le président a envoyé deux textes ? Ce texte-là n'est pas celui que nous avons validé en commission».



Par conséquent, selon Tafsir Thioye, l'Assemblée ne peut pas délibérer sur cette base : « Je pense qu'on ne peut pas délibérer à partir de ce texte, car la demande est claire, l'article 93 de notre règlement intérieur est clair, l'article 62 de la Constitution est très clair ».



Insistant sur le caractère irrégulier du document soumis aux députés, il a lancé : « Qu'on nous rende le bon texte, parce que celui-ci est un mauvais texte. Aujourd'hui, je dis que c'est un faux texte. Si le texte passe, le président de la République ne pourra pas le promulguer ».

