🛑 Direct| Parcelle : Départ très mystique du Roi des arènes Modou lo contre Sa Thiès

En ce dimanche de Pâques 2026, l'atmosphère aux Parcelles Assainies est devenue électrique, presque irrespirable. Le Roi des Arènes, Modou Lô, s'apprête à quitter son fief pour l'Arène Nationale, où il affronte cet après-midi Sa Thiès, dans un match historique. Suivez le direct avec PressAfrik TV.

Charles KOSSONOU

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