Diplomatie : Djeddah, Washington et Abuja célèbrent le 4 avril du Sénégal

A Djeddah, Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince Héritier et Président du Conseil des ministres, a «adressé un message de félicitations au Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l’occasion de l’anniversaire de la Fête de l’Indépendance de son pays ».



Son Altesse a également « exprimé ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au Président sénégalais, ainsi que ses souhaits de progrès et de prospérité constants pour le gouvernement et le peuple frère du Sénégal ».



De son côté, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a adressé ses « sincères félicitations aux citoyens du Sénégal à l'occasion de la célébration de leur 66 ans d'indépendance ».



Soulignant le rôle pivot de Dakar sur l’échiquier mondial, il a déclaré : « Les États-Unis apprécient le partenariat essentiel et l'engagement du Sénégal sur les grandes questions internationales », précisant sa volonté de renforcer davantage « les intérêts commerciaux et sécuritaires communs entre les deux nations » dans les années à venir.



La diplomatie nigériane a aussi salué le Sénégal comme un véritable « modèle de maturité politique » sur le continent. Par la voix de son porte-parole, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, le gouvernement fédéral a décrit cette date comme « une étape historique symbolisant le cheminement du Sénégal vers l'autodétermination et son engagement constant en faveur de la gouvernance démocratique ». Le Nigeria a réitéré son souhait d'approfondir la coopération bilatérale, particulièrement au sein de la CEDEAO, « pour favoriser une prospérité partagée en Afrique de l'Ouest ».