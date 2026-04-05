RDC: Kinshasa célèbre les Léopards, l'équipe nationale de football qualifiée pour le Mondial 2026

C'est bientôt la fin du défilé pour les membres de l'équipe nationale de RDC, arrivés au pays ce 5 avril en fin de matinée. Au Palais du peuple de Kinshasa, on commence à entendre au loin les sirènes du long cortège qui entoure le bus qui transporte les joueurs et le staff. Il leur en faut, du temps, pour parcourir les 20 kilomètres entre l'aéroport et le centre-ville : presque quatre heures ! Cette fois, les embouteillages kinois n'y sont pour rien ; c'est cette foule en liesse, massée le long du chemin, qui est en cause. Tous sont présents pour acclamer leur équipe qui a arraché une qualification historique pour le Mondial face à la Jamaïque.



Et des Kinois, il y en a encore beaucoup sur l'esplanade du Palais du peuple. Ils sont plusieurs milliers au pied de cette grande scène montée pour l'occasion. Nombre d'entre eux portent les couleurs du pays – bleu, jaune, rouge – ainsi que des maillots, des drapeaux, des tambours, des vuvuzelas... Un supporter est même déguisé en léopard, le félin symbole de la RDC.



L'ambiance est plutôt bon enfant avec la foule qui scande régulièrement « Fimbu, fimbu, chicotte », le cri de ralliement de cette équipe. Les officiels sont là aussi. Dans les tribunes, on peut voir des artistes, mais aussi des ministres, des présidents d'institutions ou encore des élus du Parlement.



Est également attendu le président de la République, Félix Tshisekedi, qui recevra à son tour les Léopards dans la soirée, au Palais de l'Union africaine. Les joueurs reprendront ensuite le chemin de leurs clubs respectifs... avec, dans un coin de la tête, ce grand rendez-vous planétaire cet été en Amérique, et ce premier tour où ils affronteront le Portugal (le 17 juin à Houston, États-Unis) , la Colombie (le 23 juin à Guadalajara, Mexique) et l'Ouzbékistan (le 27 juin à Atlanta, États-Unis).

