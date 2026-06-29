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🛑 Direct| Révision de la Constitution : un tournant pour la République

Ce lundi 29 juin, PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct de l'Assemblée nationale, l'examen de la Proposition de loi controversée portant révision de la Constitution du Sénégal.




Charles KOSSONOU

Lundi 29 Juin 2026 - 11:09


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