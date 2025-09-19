Réseau social
PRESSAFRIK.COM
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
🛑 Direct| Suivez en direct la marche pacifique du mouvement "Rappel à l’Ordre" contre " l’injustice"



Le Collectif Rappel à l’Ordre, mouvement citoyen engagé pour la défense des libertés fondamentales et de l’État de droit au Sénégal, organise ce vendredi 19 septembre une marche pacifique prévue de 15h à 18h, entre l’École Normale supérieure et le rond-point Jet d’Eau.
 
À l’origine de cette mobilisation, Abdou Karim Gueye et ses camarades entendent dénoncer ce qu’ils qualifient de dérive autoritaire et d’atteinte à l’État de droit.
Moussa Ndongo

Vendredi 19 Septembre 2025 - 17:55


