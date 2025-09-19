🛑 Direct| Suivez en direct la marche pacifique du mouvement "Rappel à l’Ordre" contre " l’injustice"

Le Collectif Rappel à l’Ordre, mouvement citoyen engagé pour la défense des libertés fondamentales et de l’État de droit au Sénégal, organise ce vendredi 19 septembre une marche pacifique prévue de 15h à 18h, entre l’École Normale supérieure et le rond-point Jet d’Eau.
À l’origine de cette mobilisation, Abdou Karim Gueye et ses camarades entendent dénoncer ce qu’ils qualifient de dérive autoritaire et d’atteinte à l’État de droit.
À l’origine de cette mobilisation, Abdou Karim Gueye et ses camarades entendent dénoncer ce qu’ils qualifient de dérive autoritaire et d’atteinte à l’État de droit.
Autres articles
-
Verdict de la Cour suprême sur l’affaire Barthélémy Dias : Khalifa Sall dénonce une « dérive autoritaire »
-
Rapport Centif : voici les montants perçus par Wally Seck et Cie
-
Scandale présumé au Parc des technologies numériques de Diamniadio : Amy Samaké placée sous contrôle judiciaire
-
Accusations de détournement : l’ASER porte plainte contre Pape Mahawa Diouf
-
Rejet du recours de Barthélémy Dias : Thierno Bocoum fustige une « fiction juridique » de la Cour suprême