🛑DIRECT Sangalkam - Litige autour du TF 21161/R : Thierno Diallo vide son sac devant la presse

L'homme d'affaires Thierno Diallo est sorti de sa réserve concernant le litige qui l'oppose à l'opérateur économique Papa Gora Seck autour du titre foncier TF 21161/R, situé à Sangalkam, dans le département de Rufisque.



Face à la presse, ce samedi, Thierno Diallo est revenu sur ce contentieux.