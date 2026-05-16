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Nigeria: 17 policiers tués la semaine dernière lors d'une attaque jihadiste, annonce la police



Nigeria: 17 policiers tués la semaine dernière lors d'une attaque jihadiste, annonce la police
La police nigériane a annoncé samedi 16 mai la mort de 17 de ses agents, tués le 8 mai lors d'une attaque jihadiste perpétrée contre un centre d'entraînement dans le nord-est du Nigeria, épicentre d'une insurrection islamiste.

Dix-sept policiers sont morts « à la suite d'une attaque terroriste contre l'École des forces spéciales de l'armée nigériane », dans l'État de Yobe, a annoncé la police dans un communiqué.
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RFI

Samedi 16 Mai 2026 - 20:59


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