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Niokolo-Koba : trois morts et 19 blessés graves dans un violent choc entre un minicar et un poids lourd



Niokolo-Koba : trois morts et 19 blessés graves dans un violent choc entre un minicar et un poids lourd
Trois personnes sont décédées et 19 autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu ce samedi dans le Parc national de Niokolo-Koba, sur la route nationale n°7, à environ 90 kilomètres de Kédougou (sud-est).

Selon le correspondant local de Sud FM, qui cite plusieurs sources, un minicar a violemment heurté l'arrière d'un poids lourd. La violence du choc a fait trois morts sur le coup.

Alertés, les pompiers de Kédougou ont rapidement rejoint les lieux pour apporter les premiers secours et procéder à l'évacuation des corps et des blessés vers le centre hospitalier régional de Kédougou.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette tragédie.
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Moussa Ndongo

Samedi 16 Mai 2026 - 20:35


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