🛑Thierno Lo : "Madiambal détient des bombes contre Sonko !" - Le business toxique de la justice et…

L'ancien ministre Thierno Lo, connu pour ne jamais mâcher ses mots, est l'invité de "Face au Jury", ce dimanche 12 octobre. Il est monté au créneau pour défendre son ami, le journaliste Madiambal Diagne, en exil. Thierno Lo a affirmé que Madiambal détient une masse de dossiers explosifs et compromettants contre le régime actuel et que son départ du pays n'est qu'une "stratégie pour préparer sa défense". Il a révélé que le journaliste s'est éloigné pour "cacher ces documents" et reviendra pour "faire feu de tout bois". M. Lo a dénoncé sans détour une "justice revancharde" ciblant les opposants et met en garde contre la liquidation de ses adversaires par le pouvoir. L'analyse politique de Thierno Lo ne s'arrête pas là. Il est revenu sur le fameux "protocole du Cap Manuel", "l'affaire Adji Sarr" et le "patrimoine du Premier ministre Ousmane Sonko", affirmant que Madiambal en détient les preuves. Il a dénoncé le "business" autour des inondations, s'interrogant sur les véritables bénéficiaires des milliards dépensés. L'invité de PressAfrikTv a proposé des solutions structurelles qu'il avait déjà soumises en tant que ministre de l'Environnement sous Me Abdoulaye Wade. Par ailleurs, l'ancien ministre s'est inquiété des nominations du ministre de l'Intérieur et de la Justice, des proches de Sonko, y voyant un danger imminent pour les opposants. Parlant de l'ancien président Macky Sall, il a fait les éloges de ce dernier. Le président de l'Alliance pour la Paix et le Développement a considéré l'ancien Président Macky Sall comme le "meilleur profil" pour le poste de Secrétaire Général des Nations Unies. Thierno Lo a conclu en annonçant la prochaine publication d'un livre sur son parcours et sa vision pour le Sénégal et l'Afrique. Regardez!

