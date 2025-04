04 avril à Ziguinchor : le gouverneur exhorte les populations à "privilégier l’union des cœurs et des esprits"

Comme partout sur l’ensemble du territoire nationale, Ziguinchor (sud) a célébré ce vendredi, les 65 ans de l’indépendance du Sénégal. La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de la ville, Mor Talla Tine, du Commandant de la zone militaire n°5 , Yakhya Diop, du commandant de la lésion de gendarmerie de Ziguinchor, Saboury Ndiaye, des autorités de Force de défense et de sécurité et des personnes religieuses et coutumières de la localité.



Lors de sa plaidoirie, le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine a invité, les populations à davantage privilégier l’union des cœurs et des esprits pour bâtir un pays de progrès où chaque citoyen se sentira à l’aise. « Je lance un appel aux populations pour que l’union des cœurs et de esprits soit permanente afin que nous puissions relever les nombreux défis pour lesquels les nouvelles autorités nous ont confiés. L’unité que nous avons vu ce matin, c’est de cette unité que nous devons conserver si nous voulons bâtir un pays de progrès et un pays où chaque citoyen se sentira à l’aise » a-t-il plaidé.



Il a adressé ses félicitations à toutes les Forces de défense et de sécurité, aux élèves des établissements scolaires, aux membres des mouvements associatifs et sportifs et à l’ensemble de la population de Ziguinchor qui ont contribué à la réussite de l’évènement.



« A Ziguinchor, les FDS abattent un rôle extrêmement important aussi bien à travers des opérations de sécurisation pour lutter contre les fléaux mais également assurer aux populations une libre circulation », a-t-il déclaré tout en évoquant le cas des personnes de retour qui avaient été contraintes de quitter leur terroir pour des raisons de sécurité. Les forces armées les accompagnent au quotidien à travers la préparation du terrain, la sécurisation de leur terroir mais également la réalisation d’infrastructures sociales de base.