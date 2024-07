100 jours de Diomaye à la tête du Sénégal : Aïda Mbodji fait le bilan et charme l'opposition

La coalition Diomaye Président sort de son trou. Disparus de l'arène politique depuis l’accession du leur candidat, Bassirou Diomaye Faye, à la tête du Sénégal, Aïda Mbodji et ses camarades ont fait face à la presse hier, dimanche, pour faire le point des 100 ans jours du nouveau régime.



« Bassirou Diomaye Faye a prouvé, en 3 mois seulement, qu’il a amplement mérité le plébiscite des Sénégalais », a déclaré M.Mbodji. Selon qui, « Diomaye a fait face à la résistance de toutes sortes de lobbies et groupes de pression qui se nourrissent du système».



Sur la déclaration de politique générale, la présidente de la conférence des leaders a soutenu : « même si le Premier ministre par élégance doit se présenter devant l’Assemblée nationale, celle-ci n’est pas du tout légitime. Elle ne reflète pas du tout les aspirations du peuple. Les législatives peuvent enregistrer un score beaucoup plus grand ».



Concernant la reddition des comptes, la Directrice générale de la Der révèle qu’elle a actuellement l’Ige au niveau de sa structure. Sur le débat qui s’enflamme ces derniers jours concernant l’appel à candidatures, Aida Mbodji a estimé qu’il n’y a pas de quoi fouetter un chat, parce qu’ils ont été clairs. « Cela concerne certains postes ».



Mamadou Lamine Diallo, Boubacar Camara et d’autres anciens candidats malheureux à la présidentielle du 24 mars 2024 ont été invités à cette rencontre.



Prenant la parole, Mamadou Lamine Diallo a pensé qu'il « n'est pas sérieux de juger le travail du Président Diomaye Faye en 100 jours, même si tout indique qu'il est sur la bonne voie».