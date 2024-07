100 jours du régime Diomaye -Sonko à la tête du pays : l’APR dresse un bilan macabre et parle de « d'incompétence et confusion des rôles »

Suite à la sortie du Président Bassirou Diomaye Faye pour« tirer un bilan » des 100 jours de gestion à la tête du pays, les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur cette lancée, le parti l’Alliance pour la République (APR) de l’ancien Président Macky Sall à fait face à la presse pour « livrer son appréciation des 100 premiers jours du nouveau régime et également apporter des clarifications sur certaines contrevérités relevées lors de la rencontre du chef de l’Etat avec la presse samedi dernier ».

L’APR, par la voix de son porte-parole national, Seydou Gueye a fait une appréciation quasi-négatif sur la gestion du duo Sonko -Diomaye à la tête du pays notamment, « absence d’orientation sur les politiques publiques, absence de cap, inexistence du projet, menaces, inquisition et perquisition fiscale, perte d’emplois… », a souligné, M. Gueye.



De l’avis des membres de l’APR, la seule chose de bien qu’a pu faire le régime en place, c’est « la poursuite de nos grands projets », notamment le plan Sénégal émergent (PSE), la mise en service du BRT, l’exploitation du Sangomar et du pétrole, la reprise de l’opération mensuelle de nettoiement ….

Toutefois, l’APR se dit convaincue, que l’on ne peut pas présenter un bilan en cent (100) jours de gestion, mais, il attendait quand même du nouveau régime, qu’il définit « un cap avec des orientations de visions et des projets politiques à mettre en œuvre pour apporter des réponses aux attentes et aspirations des Sénégalais ».



Mais, en lieu et place selon Seydou Gueye qui parlait au nom de ses collègues de parti, « ce fut 100 jours d’incompétence, de tâtonnement, des bavardages, de réunions, de confusion de rôles, 100 jours sans visions, 100 jours, sans projet, 100 jours sans baisse significative des denrées de premières nécessités, 100 jours de harcèlement de la presse, 100 jours de conspiration contre la magistrature », a -t-il apprécié.