Emprisonnement de Badara Gadiaga : ses avocats dénoncent une « injustice » et annoncent une saisine des instances internationales

Le chroniqueur Badara Gadiaga est envoyé en prison ce lundi. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation « diffusion de fausses nouvelles », « atteinte aux bonnes mœurs », « outrage et offense à une personne exerçant les prérogatives du chef de l’État » et « réception et sollicitation de fonds subsides en vue de mener une propagande susceptible de compromettre la sécurité publique ».



Ses avocats dénoncent une décision qu’ils jugent profondément injuste et annoncent leur intention de porter l’affaire au niveau international.



« Nous estimons que le parquet est ici pour protéger les droits et les libertés des populations pour veiller les valeurs de la République, mais surtout travailler en intelligence dans la droite ligne du code de procédure pénale et du code pénal pour éviter les artifices innommables tendant à mettre en péril la liberté des citoyens », a déclaré Me El Hadji Omar Youm, un des avocats de Badara Gadiaga.



Selon lui, la détention de son client est injuste. « C’est une honte pour le Sénégal, c'est une honte pour la société, c'est une honte pour tous les esprits et militants de la démocratie et des libertés ».



Me Youm appelle les forces vives de la nation à se mobiliser, à commencer par le bâtonnier de l’Ordre des avocats. « Nous allons nous battre contre ces manipulations dont le seul but est de porter gravement atteinte à la liberté des citoyens. Nous sommes dans un cas de détention arbitraire de catégorie 2 ».



Les avocats de Badara Gadiaga entendent saisir les mécanismes internationaux de protection des droits humains.



« Nous allons le dénoncer au groupe de travail des Nations unies, nous allons le dénoncer à la CEDEAO. On va poursuivre le combat au-delà de nos frontières pour que la justice ne soit pas dans une manipulation permanente pour régler des problèmes politiques ».