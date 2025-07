Guerre en Ukraine : Trump menace Moscou de sévères sanctions douanières si aucun accord n’est trouvé d’ici 50 jours

Le président américain Donald Trump a menacé, lundi, d’imposer des droits de douane secondaires de 100 % à la Russie si aucun accord visant à mettre fin à la guerre en Ukraine n’est conclu dans un délai de 50 jours.



S’exprimant depuis le Bureau ovale lors d’une rencontre avec le Secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, Trump s’est dit "très mécontent" de Moscou et a exprimé sa déception envers le président russe Vladimir Poutine.



"Je pensais que nous aurions trouvé un accord il y a deux mois, mais cela ne semble pas se concrétiser", a-t-il déclaré.

"Si aucun accord n’est trouvé dans 50 jours, c'est très simple. Nous allons mettre en place des droits de douane secondaires à 100 %. », a-t-il ajouté.



Qualifiant le conflit en Ukraine, qui se poursuit depuis février 2022, de "guerre de Biden", Trump a affirmé : "J’aimerais qu’elle prenne fin. Ce n’est pas ma guerre… J’essaie de vous en sortir."



Par ailleurs, il a annoncé que les États-Unis fourniront des armes à l’Ukraine par le biais de l’OTAN, mais que le financement sera intégralement assuré par les alliés européens.



« Nous avons conclu un accord aujourd’hui. Nous allons leur envoyer des armes, mais ce sont eux qui vont payer. Les États-Unis ne paieront rien. Nous ne les achèterons pas, mais nous les fabriquerons, et ils paieront », a-t-il précisé.



De son côté, Mark Rutte a déclaré : « Les États-Unis ont effectivement décidé de fournir massivement à l’Ukraine ce dont elle a besoin via l’OTAN. Les Européens en assumeront 100 % les coûts. »