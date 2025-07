Badara Gadiaga envoyé en prison : Bougane qualifie Sonko « d’apprenti dictateur »

Bougane Guèye Dany, président du mouvement Gueum Sa Bopp « les Jambaars », a réagi à l’incarcération du chroniqueur Badara Gadiaga. Dans sa déclaration, il n’a pas mâché ses mots à l’endroit d’Ousmane Sonko, qu’il qualifie « d’apprenti dictateur ». Selon Bougane, le leader de Pastef cherche à « faire taire toutes les voix discordantes » et à imposer un climat de peur dans le pays. Il appelle les Sénégalais à se mobiliser pour faire face aux « dérives autoritaires » du Premier ministre et de son entourage.



Texte in extenso :



Sonko, un apprenti dictateur !



Avec l’emprisonnement de Badara Gadiaga, Sonko cherche toujours à museler les voix discordantes.



Le PASTEF, transformé en parti-État, ne cherche plus à construire un débat démocratique, mais à imposer le silence par la force. Le Projet est clair : faire taire au lieu de répondre, effacer au lieu de débattre, contraindre au lieu de convaincre.



Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement le sort des prisonniers politiques.



C’est la survie même de notre démocratie qui est en jeu, sous les coups d’un parquet devenu l’instrument zélé d’un régime intolérant.



J’appelle tous les démocrates à faire front contre les dérives autoritaires de « l’effaceur » et son clan.



Bougane Guéye Dany

President du Mouvement Gueum Sa Bopp « les jambaars »