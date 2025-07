Wally Diouf Bodiang recadre Me Omar Youm : « Il faut savoir supporter le retour de bâton »

Le Directeur général du Port autonome de Dakar, Wally Diouf Bodiang, n’a pas manqué de répondre à Me Oumar Youm, l’un des avocats de Badara Gadiaga. Très actif sur le terrain politique, le responsable de Pastef a rappelé à Me Youm son passé en tant qu’ancien ministre des Forces armées sous le régime de Macky Sall. Dans sa réplique, Wally Diouf Bodiang invite l’avocat à « supporter dignement le retour de bâton ».



Texte in extenso :



Maître Youm a oublié qu’il était ministre des forces armées pendant que Macky raflait en masse les sénégalais. On ne l’a jamais entendu broncher en son temps.



Son indignation et sa capacité d’analyse étaient en hibernation.



Aujourd’hui il convoque le bon DIEU pour soutenir sa position dans la défense sans illusion d’un opposant dérivé.

Supportez dignement le retour de bâton.