1023 personnes ont péri dans les plages sénégalaises entre 2015 et 2018

Des chiffres qui font très peur en cette période de vacances et de canicule qui s'annonce. Entre 2015 et 2018, 1023 personnes sont mortes dans les plages du Sénégal. Les tragiques chiffres ont été livrés par la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers du Sénégal, sur le plateau de Pencum Ndaw Ni (une émission qui passe sur iRadio).



Des statistiques qui interpellent aussi bien les autorités étatiques que les parents. Les premières citées à mettre en place des dispositifs sécuritaires plus stricts. Et les deuxièmes à assumer pleinement leur rôle, pendant cette période de vacances.