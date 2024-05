Monusco et Minusca: le Sénégal envoi 540 gendarmes dont 109 femmes en RDC et en Centrafrique

Pour le maintien de la paix en Centrafrique et en République démocratique du Congo (RDC), le Sénégal envoi 540 gendarmes, dans le cadre des missions de MONUSCO et MINUSCA.



Ces trois contingents dont les deux seront en RDC ont reçu le drapeau national du Sénégal des mains du Général Papa Diouf, Haut commandant en second de la gendarmerie nationale. Selon, le Général, 540 éléments seront déployés du 08 au 12 Mai prochain dont 109 femmes qui vont relever leurs camarades qui étaient dans ces lieux d’opération pendant un an.



Selon les explications du Général Diouf, ces gendarmes sénégalais auront pour missions la protection des civiles, la garantie et la sécurité de l’État dans les terrains où ils seront déployés.