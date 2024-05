Keur Massar : les « bajenu gox » sollicitent une prise en charge médicale

Les « bajenu gox » (marraines de quartier) du département de Keur Massar (banlieue de Dakar) ont sollicité ce vendredi, selon l’APS, des pouvoirs publics, l’accompagnement et la prise en charge médicale de leurs membres.



« Nous souhaitons un accompagnement et une prise en charge des « bajenu gox » en cas de maladie. Nous avons des malades parmi nous et nous cotisons nous-mêmes pour les aider », a indiqué Fatoumata Fall, secrétaire générale adjointe des « bajenu gox » du département de Keur Massar.



Madame Fall poursuit en sollicitant « aussi des pouvoirs publics, la poursuite de la rémunération des marraines de quartier mais aussi rendre effective son augmentation qui était passée de 25.000 francs à 50.000 francs, sur décision de l’ex-président Macky Sall ».



Fatoumata Fall a aussi invité les pouvoirs publics à faciliter la formation des marraines de quartier qui, selon elle, « mènent un travail remarquable, notamment dans l’accompagnement et la sensibilisation des femmes enceintes, des consultations prénatales jusqu’à leur accouchement, tout en assurant le suivi », a relayé l’agence de presse.