10e jour de la disparition de Diary Sow: "Il y a signe de vie"

Les autorités nourrissent toujours l'espoir, dix (10) jours après la disparition Diary Sow, brillante élève en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris. En effet, même si les recherches se poursuivent dans cette affaire pleine de zones d'ombre, il y a, selon L'Observateur qui cite des sources diplomatiques et consulaires, "de fortes raisons d'espérer que la meilleure élève du Sénégal (2018-19) soit vite retrouvée."



«Il y a des signes qui montrent que Diary Sow est en vie. Mais, tant que nous n'avons pas mis la main sur elle, en toute sérénité, je répète en toute sérénité, parce que c'est important, nous ne pouvons pas déclarer qu'elle a été retrouvée. Officiellement, elle ne l'est pas encore », souffle-t-on du côté de Paris.



Surtout que dans cette « affaire très sensible », où l'« on ne peut pas tout dire », les autorités craignent que le tapage fait autour de la disparition de Diary Sow, qui a été salutaire et très réconfortant au début, ne joue aujourd'hui en défaveur d'un "retour rapide" de la jeune fille.