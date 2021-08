11 morts dans l’Accident entre Podor et Ndioum : plusieurs des victimes sont originaires d’Anyam et d'une même famille

Onze (11) morts (9 sur le coup et 2 après l’évacuation) et 25 blessés ! C’est le bilan provisoire de l’accident survenu ce mardi vers 6 heures du matin sur la Route nationale 2 entre Podor (située à 215 km à l'est de Saint-Louis) et Ndioum. Plusieurs des victimes sont originaires du village d’Anyam Civol, dans le nord du Sénégal.



« Aujourd’hui, la population d’Anyam s’est réveillée avec tristesse et une douleur qui a frappé toute la population d’Anyam et plus particulièrement le village Anyam Ngouli. Les victimes sont issues d'une même famille qui était venue à Dakar pour présenter les condoléances à une tante. Au retour, à hauteur de Ndioum, leur véhicule a eu une collision avec un autre véhicule Ndiaga-Ndiaye », a expliqué Abdoul Aziz Diop, un des proches des victimes sur la Rfm.



Pour rappel, l’accident s’est produit ce mardi tôt le matin. A l’origine du drame, une collision entre un véhicule qui avait quitté Dakar pour Anyam et un autre qui avait quitté Ndioum pour aller au marché hebdomadaire de Djilakh. Le bilan fait état de 11 morts sur le coup, 2 personnes qui ont succombé à leurs blessures et 25 blessés admis à l’hôpital.