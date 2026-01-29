CAN 2025 : le Sénégal a dépensé plus de 5 milliards FCFA pour sa participation jusqu’à la finale

À l’occasion de la conférence du gouvernement tenue ce jeudi 29 janvier 2026 au Building administratif, la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, est revenue sur les dépenses engagées par l’État du Sénégal dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 organisée au Maroc.



Selon la ministre, le ministère des Sports a mobilisé un budget global de 5 milliards 125 millions de FCFA pour la participation du Sénégal à la CAN 2025 jusqu’à la finale. Ce montant couvre notamment les dépenses liées à l’hébergement, à la restauration, au transport ainsi qu’à la logistique de la délégation sénégalaise. À ce budget s’ajoute une enveloppe de 30 millions de francs CFA en espèces, destinée à faire face aux imprévus.



Khady Diène Gaye a tenu à souligner que ce budget reste inférieur à ceux alloués lors de précédentes compétitions. Elle a rappelé que le Sénégal avait remporté la CAN 2021 avec des moyens financiers plus importants. Selon elle, la participation du Sénégal à la CAN 2021, remportée au Cameroun, avait nécessité un budget de 6 milliards 500 millions de francs CFA.



Elle a également souligné que lors de la CAN 2023 organisée en Côte d’Ivoire, l’État avait mobilisé 7 milliards de francs CFA pour une élimination du Sénégal également en huitième de finale.

