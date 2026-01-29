Contrôle des prix, sanctions, suppression de la taxe sur l’exportation de l'arachide : les clarifications du ministre du Commerce

Le gouvernement a fait face à la presse ce jeudi 29 janvier 2026, dans le cadre du point de presse hebdomadaire désormais inscrit à son agenda. À cette occasion, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Serigne Gueye Diop, est revenu en détail sur les mesures prises par l’État pour la baisse et le contrôle des prix, ainsi que sur la suppression de la taxe de 40 FCFA sur l’exportation de l’arachide.



« Le Sénégal est un pays très strict en matière de contrôle des prix. Qu'il y ait un prix d'essence dans une station d'essence, qu'il y ait un prix grossiste, qu'il y ait un prix demi-grossiste, qu'il y ait un prix détaillant, quel que soit le produit, la Direction du contrôle intérieur des prix (DCI), le contrôle du commerce, alors il y a le droit justement de le faire », a déclaré le ministre du Commerce.



Serigne Gueye Diop a insisté sur le caractère central du contrôle dans la politique gouvernementale. « Le contrôle des prix est une mesure qui est extrêmement importante pour notre gouvernement. Parce qu'on a vu qu'il ne s'agit pas de réguler seulement, il s'agit également de vérifier et de contrôler. Pour cela, nous avons deux instruments, le service d’hygiène, du service de contrôle des prix des 1000 volontaires », a-t-il souligné.



En cas d’infraction, les sanctions prévues sont sévères. Le ministre a précisé que des amendes importantes peuvent être infligées, accompagnées de la saisie totale des stocks concernés, voire de la fermeture pure et simple des commerces fautifs.



Sur le processus de fixation des prix, il a expliqué que toute décision de baisse repose sur des études approfondies menées au niveau international, suivies de projections à moyens et longs termes.



« Le premier s'appelle le Conseil national de la consommation (CNC). Quand le gouvernement veut effectivement réduire le prix, nous faisons d'abord une étude au niveau international et nous faisons une projection dans le futur à partir des techniques statistiques de lissage pour voir quel sera le prix dans 6 mois et dans 12 mois », a dit le ministre.



Ces analyses sont soumises au Conseil national de la consommation (CNC), avant l’adoption d’un arrêté ministériel, validé en Conseil des ministres. Les Conseils régionaux de la consommation interviennent ensuite pour intégrer les coûts de transport et éviter des pertes aux commerçants à l’intérieur du pays. Cette procédure, a-t-il assuré, s’applique à tous les produits, notamment les hydrocarbures.



Concernant la filière arachidière, le ministre du Commerce a confirmé la suppression de la taxe de 40 FCFA sur l’exportation de l’arachide. Une mesure destinée à alléger les charges des exportateurs et à renforcer la compétitivité du produit sénégalais, notamment sur le marché chinois.



Il a également rappelé l’existence d’un différentiel de 80 FCFA entre le prix réel payé aux producteurs, fixé à 250 FCFA, et au prix de référence de 305 FCFA. L’État s’est engagé à rembourser ce différentiel aux huiliers, qu’il s’agisse de la Sonacos ou d’autres opérateurs privés, afin de soutenir l’ensemble de la chaîne de production.



Par ces mesures, le gouvernement entend renforcer le contrôle des prix, protéger le pouvoir d’achat des populations et soutenir les acteurs économiques, en particulier dans le secteur agricole.