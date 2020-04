135 kilogrammes de chanvre indien saisis à Tivaouane par la police

En plus de veiller au respect des règles établies pendant l'Etat d'urgence, les forces de l'ordre du Sénégal traquent également les malfrats et autres trafiquants de drogue que l'épidémie de Covid-19 n'a pas freinés. La direction de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a saisi, le 16 avril dernier, une importante quantité de chanvre indien à Tivaouane, d'après le journal L'AS.



Nos confrères indiquent que les éléments de l’Ocrtis ont interpellé quatre individus dans la forêt de Ngadiam en possession de 135 kilogrammes de chanvre indien de variété dite «verte». La marchandise prohibée était à bord de deux véhicules qui sont également immobilisés. Les quatre trafiquants sont placés en garde à vue et la drogue est consignée aux fins de scellés.



La police de Mbour a également saisi dans la semaine une importante quantité de Haschisch sur la petite côte avant d'arrêté cinq individus.