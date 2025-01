145e Appel de Seydina Limamou Laye: les Layènes prêchent l'unité et la préservation des valeurs

C'est sous le thème "Valeurs islamiques et développement durable à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Lahi" que s'est tenu le 145e Appel de Seydina Limamou Lahi , une occasion unique de revisiter l'héritage du Mahdi. Ce dernier prônait la diversité, le vivre-ensemble et le service à la communauté à travers le "Xidma" (être au service de l'Islam à travers la communauté).

Seydina Issa Laye Thiaw, coordonnateur de l'événement, a rappelé l'importance des valeurs fondamentales enseignées par le Mahdi : entraide, amour fraternel et solidarité, piliers d'une société équilibrée et harmonieuse. "Il ne peut y avoir de développement sans ces valeurs essentielles de l'Islam. Tous les musulmans sont frères", a-t-il affirmé lors de la cérémonie d'ouverture de la 145e édition de l'Appel de Seydina Limamou Lahi.

Rejetant toute forme de haine, il a souligné que la paix est une condition sine qua non du développement . Citant Seydina Limamou Lahi, il a rappelé que l'homme ne récolte que ce qu'il sème, encore faut-il disposer de la bonne graine. "La clé du développement durable est d'aider l'homme à mieux comprendre son humanité et son environnement", a-t-il insisté.

Face aux défis contemporains, Seydina Issa Laye Thiaw plaide pour un renforcement du socle social et spirituel du pays, rappelant que Seydina Limamou Lahi avait instauré une société égalitaire où la dignité humaine était au cœur des préoccupations. "Comment concilier les enjeux mondiaux avec les enseignements de Seydina Limamou et, plus largement, ceux de l'Islam ? La première réponse est la diversité", a-t-il souligné.

Dans cette optique, il rappelle que l'Islam ne se limite pas aux actes d'adoration rituelle , mais engage les croyants à être des acteurs du développement, œuvrant pour le bien-être collectif dans le respect des préceptes divins.

Dans un monde en constante évolution, confronté à des crises sociales et environnementales profondes, les enseignements de Seydina Limamou Lahi, fondateur de la confrérie Layène, apparaissent comme une actualité.