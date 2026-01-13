146ᵉ Appel de Seydina Limamou Laye : le ministre de l’Intérieur exige des préparatifs « sans dysfonctionnement »

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a demandé, mardi, à l’ensemble des structures de l’État impliquées dans l’organisation de l’Appel de Seydina Limamou Laye prévu lundi et mardi prochain, de finaliser tous les préparatifs dans les délais pour une tenue “sans faille” de cet évènement religieux.



Mouhamadou Bamba Cissé présidait la réunion nationale préparatoire consacrée aux préparatifs de la 146ᵉ édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye (1843-1909), une célébration annuelle de la confrérie soufie layène au Sénégal, commémorant, selon elle, le début de la mission prophétique de ce dernier.



“Nous voici au terme de cette réunion nationale qui s’est très bien déroulée par la grâce d’Allah. Nous espérons qu’avant le jour J, tout sera fin prêt, et qu’aucune faillite ou dysfonctionnement ne sera noté”, a déclaré le ministre.



La rencontre s’est tenue avec l’ensemble des acteurs institutionnels, sécuritaires et organisationnels impliqués dans la préparation de cet événement religieux, qui attire des milliers de fidèles, dans les localités de Cambérène, Diamalaye et Yoyo, à Dakar.



Faisant le point sur les mesures envisagées pour le bon déroulement du 146ᵉ Appel de Seydina Limamou Laye, Mouhamed Bamba Cissé a noté que cette rencontre préparatoire a été “enrichissante”.



“Tous les problèmes ont fait l’objet de discussions approfondies et des réponses rassurantes ont été formulées par les services et structures de l’État”, a souligné le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Il a notamment instruit les différentes structures de l’État de veiller au respect “scrupuleux” des engagements pris.



“Je demande aussi au gouverneur de la région de Dakar d’assurer le suivi rigoureux des décisions arrêtées à l’occasion de cette réunion” préparatoire, a encore dit Mouhamadou Bamba Cissé.



Il a également exhorté le secrétaire général du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en rapport avec le directeur général de l’Administration territoriale, d’assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions arrêtées au niveau central et territorial.



Exprimant sa satisfaction pour le travail déjà entamé par ses services, à la suite du coordonnateur national du Comité d’organisation du 146ᵉ Appel de Seydina Limamou Laye, M. Cissé leur a dans le même temps rappelé l’élaboration d’un compte-rendu “régulier mettant l’accent sur les difficultés éventuelles”.



Le Comité d’organisation se dit réjoui et “rassuré” par l’état d’avancement des différents travaux effectués sur le terrain par les acteurs institutionnels, a notamment dit Seydina Issa Thiaw Laye.





Avec APS